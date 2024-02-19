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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 136 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واعلن الهلال الأحمر مشاركة طواقمه في مهمة إجلاء الجرحى من مشفى ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO، حيث شارك فيها 5 مركبات إسعاف أجلت 14 جريحاً واثنين من المرافقين، وتم نقل الحالات إلى مستشفيات الأمريكي الميداني والإندونيسي الميداني في محافظة رفح.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن ١٥٠ مريضا لا يستطيع الحركة مكدسين داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر الطبي دون رعاية طبية بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه الطبية.

وتشهد مدينة خان يونس عمليات قصف مستمرة أدت لاستشهاد ١٦ مواطنا خلال الساعات الاخيرة.

وتمكن مسعفون من نقل جثامين خمسة شهداء من خان يونس إلى مشفى النجار في مدينة رفح.

وارتقى شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على منازل في بلدة القرارة شمال خان يونس.

• وسط قطاع غزة

وواصل المسعفون انتشال جثامين الشهداء من اسف منازل تم قصفها في المنطقة الوسطى وانتشلوا ١٧ شهيداً من تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال فجر امس في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة البروك ما ادى لارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

• غزة والشمال

وفي مدينة غزة ارتقى سبعة فلسطينيين واصيبت أعداد اخرى في قصف الاحتلال لمواطنين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت وعلى شارع الرشيد جنوب مدينة غزة.

كما استشهد ١٧ مواطنا في قصف ثلاث منازل في الزيتون والشيخ رضوان وحي الشجاعية.

وارتقى خمسة شهداء وهم ثلاث نساء وطفلين في قصف منزل لعائلة الضابوس في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأصيب 4 مواطنين جرّاء استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال القطاع.