وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على نشر مهمة بحرية في البحر الأحمر

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على نشر مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي تهدف لحماية حركة الملاحة من المسلحين الحوثيين في البحر الأحمر، وفقا لما ذكره دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وعقب اجتماع الوزراء صرح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بقوله "إنها مهمة في البحر الأحمر وحتى خليج (عدن) لكي تساهم في ضمان حرية الملاحة".

وتتضمن المهمة البحرية، التي يطلق عليها اسم "أسبايدس" نسبة إلى الكلمة اليونانية القديمة التي تعني "درع"، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

وسيكون لدى سفن مهمة أسبايدس أوامر بإطلاق النار على المسلحين فى حالة تعرضها للهجوم أولا، ولن يُسمح لها بإطلاق النار بشكل استباقي. ومن المقرر أن تكون قيادة العمليات في مدينة لاريسا اليونانية.

وكان مسلحون حوثيون قد نفذوا من اليمن هجمات على السفن في المنطقة فيما يقولون إنه رد على العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكان مسؤول رسمي بالاتحاد الأوروبي أعلن يوم الجمعة الماضي أن البلد الأكثر تضررا من جراء القرصنة ليس إسرائيل ولكن مصر، حيث تسبب تراجع حركة المرور في خسارة نسبتها 40% من إيرادات هيئة قناة السويس. إذ اضطرت السفن بدلا من ذلك إلى قطع مسافة طويلة حول أفريقيا.

كما تأثر اقتصاد الاتحاد الأوروبي أيضا : فقد صرح مفوض الشؤون الاقتصادية بالتكتل باولو جينتيليوني للصحفيين "نظرا لتغيير مسار الملاحة في البحر الأحمر، زادت أوقات تسليم الشحنات بين آسيا والاتحاد الأوروبي بمقدار 10 إلى 12 يوما وارتفعت تكاليف هذه الشحنات بحوالي 400%.

كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل كيفية اصلاح طريقة دفع التكتل للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.