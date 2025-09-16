الرئيس البولندي الجديد يزور برلين اليوم

يصل الرئيس البولندي الجديد كارول نافروتسكي إلى برلين، اليوم الثلاثاء، في زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الألمانية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره البولندي صباح اليوم أمام القصر الرئاسي في برلين "بيلفو" بمراسم عسكرية، يعقبها إجراء محادثات مطوّلة بين الجانبين.

وفي وقت لاحق سيستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس البولندي. ولا يتضمن برنامج الزيارة عقد مؤتمر صحفي سواء بعد اللقاء مع شتاينماير أو مع ميرتس.

وأعلن متحدث باسم نافروتسكي أنه من المرجح أن يتطرق الرئيس البولندي خلال حديثه مع شتاينماير إلى مطلب بولندا الخاص بالحصول على تعويضات من ألمانيا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها في الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ترفض مثل هذه المطالب. ومن وجهة نظر الحكومة الألمانية، فإن مسألة التعويضات قد حُسمَت قانونيا بشكل نهائي. كما أكد شتاينماير هذا الموقف مرارا.

وكانت لجنة برلمانية شكلها حزب "القانون والعدالة" البولندي قدّرت قبل 3 سنوات حجم التعويضات البولندية المطلوبة بـ 1.3 تريليون يورو.

وقبل الزيارة، شددت الحكومة الألمانية على أهمية العلاقات مع جارتها الشرقية. وقال شتيفن ماير نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين أمس الاثنين: "العلاقات الألمانية-البولندية هي بالفعل حجر زاوية مركزي في سياستنا الخارجية بأكملها"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية تعتبر تبادل وجهات النظر بشكل مباشر مع نافروتسكي أمرا مهما للغاية بالنسبة لها.

كما شدد ماير على أهمية التعاون بين البلدين المتجاورين بشكل وثيق أيضا في قضايا السياسة الأمنية، لافتا إلى أن البلدين يعتبران أن روسيا تمثل أكبر تهديد بالنسبة لهما، مضيفا أن أمن بولندا هو أيضا أمن ألمانيا، وأن "أي تعزيز لأمن بولندا هو بالتالي تعزيز لأمن ألمانيا".