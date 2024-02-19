أقوى حزب معارض بإسبانيا يفوز في انتخابات إقليمية

فاز أقوى حزب معارض في إسبانيا في الانتخابات الإقليمية في منطقة جاليسيا، في حين خسر الاشتراكيون، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نحو ثلث المقاعد في أول اختبار انتخابي منذ أن سعى سانشيز للحصول على عفو للانفصاليين في كتالونيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، أن "حزب الشعب" المحافظ فاز بـ40 مقعدا في المجلس المؤلف من 75 مقعدا أمس الأحد، ليبقي على سيطرته على المنطقة التي يحكمها منذ عام 2009.



وجاء الحزب القومي في جاليسيا اليساري في المرتبة الثانية بواقع 25 مقعدا، في حين حل حزب الاشتراكيين في المرتبة الثالثة بواقع تسعة مقاعد، وذلك بعد فرز 98% من الأصوات.



وسوف تساعد نتيجة الانتخابات في تعزيز استراتيجية المعارضة لزعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيخو، التي تتركز على انتقاد سانشيز لسعيه للحصول على عفو للعشرات من النشطاء الانفصاليين من كتالونيا، الذي يواجهون تهما جنائية لمشاركتهم في محاولة إعلان الاستقلال عام 2017.