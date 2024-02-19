كشف الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الستار عن حذاء جديد، حيث أطلق علامته التجارية الخاصة للأحذية الرياضية في ولاية فيلادلفيا، يشبه الحذاء ما يرتديه العديد من مغني الراب ونجوم الهيب هوب وعارضات الأزياء في الوقت الحالي.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "أردت أن أفعل هذا منذ وقت طويل"، بينما كشف الستار عن ما أسماه أول حذاء رسمي لترامب في Sneaker Con في فيلادلفيا، وهو تجمع رياضي ضخم مخصص لبيع الأحذية الرياضية ويصفه المالكين بأنه "أعظم عرض للأحذية الرياضية في العالم"، بحسب صحيفة الجارديان.

وتباع الأحذية، ذات الغطاء الخارجي الذهبي اللامع مع تفاصيل العلم الأمريكي على الظهر، باسم Never Surrender High-Tops مقابل 399 دولارًا على موقع حديث يبيع أيضًا عطور باسم Victory47 التي تحمل علامة ترامب التجارية مقابل 99 دولارًا للزجاجة.

ويقول الموقع إنه ليس له أي صلة بحملة ترامب الانتخابية، على الرغم من أن مسئولي حملة ترامب روجوا للظهور في منشورات عبر الإنترنت بهذه العلامات التجارية.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان القاضي آرثر إنجورون عن دفع ترامب أكثر من 354 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد السابقة للحكم بعد إدانتهم بارتكاب جرائم احتيال مالي عمدًا على مدار عقد.

وفي كلمته أمام أنصاره للمرة الأولى منذ صدور الحكم، قال ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض، لآلاف من أنصاره في تجمع انتخابي في ميشيجان، إن القرار كان "خدعة للتدخل في الانتخابات".

وزعم أن القاضي كان جزءً من مؤامرة "يسارية" تهدف إلى منعه من أن يصبح رئيسًا مرة أخرى، مضيفًا أن "هذه الانتهاكات المثيرة للاشمئزاز للسلطة ليست مجرد هجوم على شخصه، بل هي هجوم على جميع الأمريكيين"، كما كرر ادعاءه بأن هزيمته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن كانت بسبب تزوير الانتخابات.

تعود جذور القضية عندما اتهمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.

ويواجه ترامب أيضًا 4 محاكمات جنائية على مستوى الولايات والفيدرالية، بما في ذلك واحدة من المقرر أن تبدأ في نيويورك في 25 مارس، بشأن دفع أموال سرية لنجمة إباحية، وهذا يعني أن ترامب سيصبح أول رئيس أمريكي سابق يحاكم بتهم جنائية، بحسب صحيفة الجارديان.

تتميز أحذية Never Surrender High Tops" باللون الذهبي اللافت للنظر، مع زخرفة سفلية باللونين الأحمر والأبيض، والعلم الأمريكي، مع نجوم ذهبية معدنية تصطف على الأجزاء العلوية، وهو جريء وذهبي وقوي، تمامًا مثل الرئيس ترامب.. هكذا يتم وصف الأحذية على الموقع الإلكتروني المخصص لبيعهم، وتم صنع 1000 زوج فقط، لكل منها رقم فريد خاص بها، ووقع ترامب على 10 منهم، بحسب مجلة فوربس.

وكان جمهور ترامب في فيلادلفيا يحملون لافتات تهتف: "عشاق الأحذية الرياضية يحبون ترامب".

تشير بعض التحليلات إلى أن الأحذية غالبا سيتم رصدها في حملات دعم ترامب وأن المناصرين له أول الأشخاص الذين سيكون لديهم سعي للحصول عليها للترويج لها على مدار الأسابيع المقبلة بالتوازي مع حملات دعم ترامب للفوز بالرئاسة الأمريكية.