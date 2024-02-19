حسام الخولي يدعو إلى خطة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير النقل

وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، حسام الخولي، تساؤلات بشأن خطة دخول القطاع الخاص في عملية تطوير قطاع النقل لتخفيف القروض التي حصل عليها قطاع النقل الفترة الماضية.

وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، التي تناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، إن مع الاستثمارات القوية في قطاع النقل ومردودها الواضح، لابد من وجود خطة لضمان استدامة الخدمة.

وحذر من أن عدم إجراء الصيانة لمشروعات النقل، سيؤثر سلبًا على الاستثمارات وما تم إنفاقه، مؤكدا أن هناك بعض المواطنين لا يتحملون تكلفة هذا التطوير، وخصوصا فيما يتعلق بتذاكر القطارات.

وطالب الخولي بكشف موقف خط سكة السكة الحديد بين البحر الأحمر والأقصر، وقال: "هو حلم ليس للمواطن المصري فقط، ولكنه يمثل نقلة غير طبيعية في قطاع السياحة".

وأكد أن هذا الخط سيكون له مردود إيجابي كبير على السياحة، لاسيما وأنه سيربط بين السياحة الأثرية في الأقصر، والشاطئية في البحر الأحمر.