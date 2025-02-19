سوريا: ضبط مجموعة متورطة في بيع السلاح لحزب الله

أعلن الأمن العام السوري، اليوم الأربعاء، توقيف مهربي أسلحة في منطقة القلمون بريف دمشق، متورطين في التعامل مع «حزب الله» اللبناني.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الأمن العام تمكن، بعد التحري والمتابعة، من إلقاء القبض على المهربين في منطقة القطيفة بريف دمشق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت القوى الأمنية قد ضبطت، في 26 يناير الماضي، شحنة أسلحة في ريف دمشق كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.

وقبل نحو أسبوع، شهدت الحدود السورية اللبنانية اشتباكات استمرت لأيام بين الجيش السوري ومهربي مخدرات وأسلحة ينحدرون من عشائر لبنانية تقطن في قرى وبلدات محاذية للحدود السورية مع لبنان، بريف منطقة القصير جنوبي حمص، ما أسفر عن وقوع ضحايا من الجانبين.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلن الجيش اللبناني ضبط أسلحة وقذائف صاروخية وذخائر في بلدات القصر والهرمل والعصفورية على الحدود اللبنانية السورية.