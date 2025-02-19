مبعوث ترامب يصل كييف مع تحول السياسة الأمريكية تجاه روسيا

وصل كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا، إلى كييف اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي والقادة العسكريين، في الوقت الذي حوّلت فيه الولايات المتحدة سياستها التي استغرقت أعوام من الجهد الذي تم بذله لعزل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتأتي رحلة كيلوج بعد يوم من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن كييف هي المسؤولة عن الحرب، التي ستدخل عامها الرابع الأسبوع المقبل، وقد تسببت المحادثات التي عقدت بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي بالمملكة العربية السعودية، في تهميش أوكرانيا وأنصارها الأوروبيين.

ومن المرجح أن تثير تصريحات ترامب حفيظة المسؤولين الأوكرانيين، الذين حثوا العالم على مساعدتهم في محاربة الحرب الروسية التي بدأت في 24 من فبراير عام 2022.