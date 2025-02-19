الكرملين: لقاء بوتين وترامب قد يعقد قبل نهاية فبراير الجاري

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قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يعقد قبل نهاية فبراير الجاري.

جاء ذلك في بيان للصحفيين بموسكو، الأربعاء، بشأن محادثات الوفدين الروسي والأمريكي التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء.

وأشار بيسكوف إلى أن المحادثات بين الوفدين جرت بهدف تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وتهيئة الظروف اللازمة لذلك.

ولفت إلى أن الجانبين أظهرا إرادة سياسية لتحسين العلاقات، وأنه ثمة كثير من العمل الواجب فعله في سبيل ذلك، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وذكر أنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج المحادثات، وأن الشيء المهم هو إحياء وإعادة تأسيس العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن بوتين اطلع على نتائج المشاورات، وأن موسكو ستعين ممثلها في المفاوضات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، بعد اتخاذ واشنطن خطوة مماثلة.

وأفاد متحدث الكرملين بأنه لم يُتخذ أي قرار خلال اجتماع الوفدين بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب، قال بيسكوف إن وزارتي خارجية البلدين ستقومان بالتحضيرات لذلك.

وأضاف: "قد يعقد لقاء أو لا يعقد حتى نهاية الشهر (فبراير الجاري)"، دون تفاصيل أكثر.

والأحد، قال ترامب إنه قد يجتمع مع بوتين "قريبا جدا"، مبينا أنهم يريدون وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

والثلاثاء، اختتم الوفدان الأمريكي والروسي مباحثاتهما في الرياض بهدف تحسين علاقاتهما المتوترة منذ حرب أوكرانيا.

وضم الوفد الروسي المشارك في مباحثات الرياض وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف.

فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك وولتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.