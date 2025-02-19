توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالشكر إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رعايته لفعاليات مؤتمر البحرين للحوار الإسلامي – الإسلامي، واهتمامه بأمر الأمتين العربية والإسلامية.

وقال في كلمة خلال فعاليات مؤتمر البحرين للحوار الإسلامي – الإسلامي، صباح الأربعاء، إن «هذا النبه الذكي لتدارك ما يمكن تداركه؛ من أجل إنقاذ هذه الأمة مما يتربص بها، ويعد لها من موجبات الهلاك والدمار والفناء».

ونوه أن «الأمة الإسلامية تقف على مفترق طرق وفي مهب ريح عمياء عاتية؛ تكاد تعصف بحضارة 15 قرنا من الزمان، وتقتلعها من الجذور».

ولفت إلى أن «طوفانًا من المؤلفات والمجلات والندوات والمقالات والمؤتمرات بحثت موضوع التقريب، وقتلته بحثًا وتحليلًا وتذكيرًا بضرورته التي لا معدى عنها، في استنهاض الأمة والأخذ بيدها من كبواتها وعثراتها، وما آل إليه حالها».

وأشار إلى أن «موضوع التقريب شغل أذهان علماء الأمة ردحا من الدهر، وحرصوا على دوام التذكير به في مجتمعات المسلمين وترسيخه في عقولهم واستحضاره، بل استصحابه في وجدانهم ومشاعرهم كلما همت دواعي الفرقة والشقاق أن تطل برأسها القبيح وتعبث بوحدتهم؛ فتفسد عليهم أمر دينهم ودنياهم».

وذكر أنه «رغم كل ذلك لا يزال موضوع التقريب مفتوحًا، كأن لم يمسسه قلم من قبل»، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن «الأبحاث التي تصدت لموضوع التقريب إنما تصدت له في إطار جدلي بحت لم تبرحه إلى كيفيه النزول إلى الأرض، وتطبيقه على واقع المجتمعات الإسلامية».



وانطلقت صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار: «أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك»، برعايةٍ من الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وينظِّمه الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيه أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلاميَّة والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا المؤتمر استجابةً لدعوة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف -خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام 2022م- إلى تعزيز الشَّأن الإسلامي ووحدة المسلمين.

ومن المقرَّر أن يلتقي الطيب -على هامش زيارته لمملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعددًا من المسئولين البحرينيين، والعلماء المشاركين في المؤتمر؛ بهدف تعزيز التعاون الإسلامي، واتخاذ خطوات فعليَّة للمِّ شمل الأمة، وتحقيق تقارب بين المؤسسات والعلماء من مختلف مدارس الفكر الإسلامي.