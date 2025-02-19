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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، بملك وملكة إسبانيا، وذلك في مقر القصر الملكي الإسباني، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات بين وفدي البلدين يعقبها صورة تذكارية ثلاثية تضم الرئيس السيسي ملك وملكة إسبانيا.

وعقب المباحثات؛ يقيم ملك وملكة إسبانيا مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي.

ومساء اليوم، يعقد الرئيس السيسي مائدة مستديرة بمقر إقامته مع مجموعة من رجال الأعمال الإسبان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع الإسباني، ورئيس غرفة التجارة الإسبانية، ورئيس اتحاد منظمات الأعمال الإسباني.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن موقع «الرئاسة»: