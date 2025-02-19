بنفيكا يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادل مثير أمام موناكو

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تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله "المجنون" مع ضيفه موناكو الفرنسي بثلاثة أهداف لكل فريق، مساء الثلاثاء في إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من البطولة القارية.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق بنفيكا 1 - صفر، ليفوز الفريق البرتغالي بنتيجة 4 - 3 في مجموع المباراتين.

وتقدم المهاجم التركي كريم أكتوركوجلو بهدف لبنفيكا في الدقيقة 22 بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تلقيه تمريرة ذكية من فانجيليس بافليديس.

وبعد عشر دقائق فقط تمكن المهاجم الياباني تاكومي مينامينو من تسجيل هدف التعادل لموناكو بمساعدة زميله بريل إمبولو.

وبعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني سجل النجم المغربي الشاب إلياس بن صغير الهدف الثاني لموناكو بمساعدة زميله ماجنيس أكليوش.

واستعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب ضربة جزاء لبنفيكا بعد عرقلة القائد ثيلو كيرير لفريدريك أورسنيس ليسجل منها المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

وبعد أقل من دقيقة من مشاركته من على مقاعد البدلاء بدلا من كريستيان ماويسا إليبي نجح المهاجم الفرنسي جورج إلينيخينا في تسجيل الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 81 مستغلا خطأ فادحا من حارس بنفيكا اناتولي تروبين.

لكن بنفيكا خطف هدف التعادل القاتل قبل ست دقائق من النهاية بواسطة التركي أوركون كوكتشو بمساعدة الفارو كاريراس.

ويحتل موناكو المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة بفارق 16 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما يحتل بنفيكا وصافة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن سبورتينج لشبونة المتصدر.