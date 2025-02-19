نيوكاسل يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل نجومه

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وضع نادي نيوكاسل الإنجليزي شرطا أساسيا للموافقة على النظر في أي عرض لرحيل لاعبيه خلال الفترة المُقبلة.

واشترط النادي الإنجليزي أن يضمن الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، لكي ما يتم مناقشة العروض المُقدمة لنجومه.

ويحتل نيوكاسل حاليا المركز السابع برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر مراكز التأهل المباشر للبطولة الأوروبية.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن نيوكاسل لن يفرط في أي من لاعبيه لو لم يضمن الفريق مقعدا أوروبيا للموسم الجديد.

ولطالما ارتبط السويدي ألكسندر إيزاك هداف الفريق بالانتقال إلى أندية أخرى لاسيما في البريميرليج على غرار ليفربول وأرسنال، وذلك بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم.