الكرملين: المفاوضات بين بوتين وترامب قد تجري قبل نهاية الشهر الجاري

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد تجري قبل نهاية فبراير.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات بين بوتين وترامب يمكن أن تجري قبل نهاية فبراير: «وسائل الإعلام الغربية تكتب الكثير، ووسائل إعلامنا تكتب الكثير. ربما نعم، وربما لا».

ووصف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها «خطوة مهمة» نحو التسوية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن إصلاحها في يوم واحد.

ونوه أن «العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحاجة إلى ترميم، فقد تضررت بشكل متعمد من قبل الإدارة السابقة لجو بايدن».

وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين.

وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.