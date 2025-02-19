منظمة الصحة العالمية تعلن استئناف التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة تطعيم جماعية جديدة ضد شلل الأطفال في 22 فبراير "السبت" في غزة، حيث لا يزال الفيروس موجودا ويشكل خطرا على الأطفال.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الحملة التي من المقرر أن تستمر حتى 26 فبراير، تهدف إلى تلقيح أكثر من 591 ألف طفل دون سن العاشرة، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنّ هذه الحملة تأتي بعد العثور مؤخرا على فيروس شلل الأطفال في عينات مياه صرف صحي، ما يعني أنه موجود في البيئة، ويعرض الأطفال للخطر.

وتم تنفيذ حملة التطعيم الأولى في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بعد تأكيد أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما في قطاع غزة، وقد حققت تلك الحملة التي أتاحها وقف إنساني موقت للقتال، أكثر من 95% من هدفها، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، إنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالات إضافية لشلل الأطفال منذ إصابة طفل يبلغ عشرة أشهر بالشلل في أغسطس 2024.

لكنها تابعت: "عينات بيئية جديدة أخذت في دير البلح وخان يونس، جمعت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، تؤكد وجود انتقال لفيروس شلل الأطفال"، موضحة أن السلالة المكتشفة "مرتبطة وراثيا بفيروس شلل الأطفال المكتشف في قطاع غزة في يوليو 2024".

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن لقاحات شلل الأطفال "آمنة" وأنه لا يوجد عدد أقصى للمرات التي يمكن تطعيم الطفل فيها، إذ إن "كل جرعة توفر حماية إضافية لازمة أثناء تفشي المرض".

وتهدف حملة التطعيم التي تبدأ السبت إلى الوصول لجميع الأطفال دون العاشرة في غزة، ومن بينهم الذين لم يلقحوا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، من أجل سد الثغرات في المناعة "وإنهاء الوباء"، بحسب منظمة الصحة العالمية التي تأمل في تحسين إمكان الوصول إلى بعض المناطق بفضل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

كما كان الحال في العام الماضي، سيحصل الأطفال خلال هذه الحملة على جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي من النوع الثاني، بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).