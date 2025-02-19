قادة عرب يهنئون الملك الأردني عبد الله الثاني بمناسبة نجاح عمليته الجراحية

هنأ عدد من القادة العرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له يوم الثلاثاء.

وأعلن الديوان الملكي أن الملك عبد الله الثاني أجرى يوم الثلاثاء 18 فبراير، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحياً في مدينة الحسين الطبية، تكللت بالنجاح.

وأشار الديوان الملكي أن العاهل الأردني غادر المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء (اليوم).

وفي هذه المناسبة، وجه له القادة العرب التهنئات، التي جاءت حتى اللحظة كالآتي:

السعودية

واس: "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته".

وقال الملك الملك سلمان:" بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، يسرنا أن نبعث لكم أجمل التهاني وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والسعادة، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

واس: "بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته".

وقال الأمير محمد بن سلمان:" بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، يسعدني أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعيًا المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وألا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".

قطر

الديوان الأميري: "الأمير المفدى (الشيخ تميم بن حمد) يهنئ أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له اليوم، سائلا الله العلي القدير أن يمن على جلالته بدوام الصحة والعافية".

الديوان الأميري: "سمو نائب الأمير (الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني) يهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له اليوم، سائلا الله العلي القدير أن يمن على جلالته بدوام الصحة والعافية".

الإمارات

وام: "بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته والتي تكللت بالنجاح داعياً المولى عز وجل أن يمتعه بدوام الصحة العافية، والعمر المديد ومتمنيا للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني".

وام: "كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".

البحرين

بنا: "بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.. برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية البسيطة التي أجريت لجلالته. وأعرب جلالة الملك المعظم في البرقية عن خالص تهانيه لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سائلا المولى عز وجل أن يمن على جلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة".

بنا: "بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية البسيطة التي أجريت لجلالته".