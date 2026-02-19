محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية لضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة العمل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتمد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة؛ في إطار إعادة تنظيم العمل وتطوير منظومة الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية، بما يسهم في ضخ دماء جديدة داخل الإدارات التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الحركة تستهدف تعظيم الاستفادة من الكفاءات الإدارية، وتحقيق الانضباط الوظيفي، وتعزيز المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية بجميع المراكز، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج.

وتضمنت الحركة تكليف حسن بسيوني علي إبراهيم مديرا لإدارة دسوق التعليمية، وعبدالله الحسيني فتح الله البحيري مديرا لإدارة سيدي سالم التعليمية، وعبدالمعبود علي علي دواد مديرا لإدارة مطوبس التعليمية، والسيد إسماعيل علي إسماعيل مديرا لإدارة برج البرلس التعليمية، وعاصم فتحي السيد محمد مرسي مديرا لإدارة سيدي غازي التعليمية.

كما شملت الحركة تكليف حاتم محمد حسن وكيلا لإدارة سيدي غازي التعليمية، وفتحي فتحي السيد عواد وكيلا لإدارة سيدي سالم التعليمية، وحسام الدين فتحي حسين وكيلا لإدارة الحامول التعليمية، وماجد أبو المعاطي مصطفى بدر وكيلا لإدارة بلطيم التعليمية، ومحيي الدين عبدالله أبو خشبة وكيلا لإدارة فوه التعليمية، وخالد يحيى عبدالله أبو المعاطي وكيلًا لإدارة بيلا التعليمية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير قطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا المتابعة الدورية لتقييم الأداء وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.