رئيس المكسيك: أمريكا ستساعد المكسيك بجرعات من لقاح كورونا

أعلن الرئيس المكسيكى مانويل لويز أوبرادور اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل للمكسيك 7ر2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ، وذلك فى إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا.



ووجه الرئيس المكسيكى فى إفادة صحفية بولاية فيراكروز بشرقى المكسيك الشكر إلى الرئيس الأمريكى جو بادين لموافقته على إرسال جرعات اللقاح إلى المكسيك ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.



ونقلت بلومبرج عن الرئيس المكسيكى قوله فى الإفادة الصحفية إنه مع الوصول المتوقع للقاحات أخرى من دول أخرى من بينها روسيا والصين ، فإن المكسيك سيكون لديها كميات كافية من اللقاحات لتحقيق أهدافها الخاصة بالتحصين ضد كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا.