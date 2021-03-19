 الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الرياض بـ6 طائرات مسيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الرياض بـ6 طائرات مسيرة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:45 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 2:45 م
أعلنت جماعة الحوثيين استهداف شركة «أرامكو» في الرياض بست طائرات مسيرة، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع: «نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية».

وتعهد المتحدث العسكري بـ«استمرار العمليات وتصاعدها طالما استمر العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار»، متابعًا: «نجدد دعوتنا للشركات الأجنبية والمواطنين كافة بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا».

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