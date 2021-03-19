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وزير الخارجية الموريتاني يشيد بمستوى التعاون الثنائي مع روسيا وبريطانيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 8:56 ص

أشاد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمستوى التعاون القائم بين بلاده وكل من روسيا وبريطانيا.
وذكر بيان للخارجية الموريتانية أن الوزير ولد الشيخ استقبل - على حدة - كلا من فلاديمير شاموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية، وسيمون بويدن سفير المملكة المتحدة بمناسبة انتهاء عمله في موريتانيا.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الموريتاني أشاد - خلال اللقاءين - بمستوى العلاقات الوطيدة مع روسيا وبريطانيا، شاكرا كلا السفيرين على جهودهما في سبيل تعزيز العلاقات.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية أجرى - قبل ذلك - مباحثات مع جياكومو دورازو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، تناولت علاقات التعاون المثمر بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، واستعرض معه مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءات الثلاثة كل من: السفير محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بالوزارة، والسفير أحمد ولد محمودا السفير مدير قطاع أوروبا بالخارجية.

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