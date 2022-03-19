هاني رمزي عن تداول صورته كضابط إسرائيلي قتيل بهجمات أربيل: «عمت على عومهم»

أبدى الفنان هاني رمزي، تعجبه من تداول وسائل إعلام إيرانية صورة له من فيلم "أبو العربي" على أنها لضابط إسرائيلي قتيل بهجمات أربيل التي انطلقت من إيران.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "مندهش إن دي تصرفات دول ويخلوني جاسوس إسرائيلي ويقولوا إني هانير رمزير".

وأضاف رمزي، أنه فوجئ بأن أصبح "تريند" عن أن أبو العربي استشهد مرة أخرى، متابعًا: "قلت أصحح الاسم وأعوم على عومهم وأخلي الرد بتاعي يبقى تريند".

وأشار رمزي إلى أن مثل الأمور معتادة في إطار من السخرية من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه اعتبر أن بلوغ الأمر حد الطابع الرسمي يعني أن الوقت الحالي هو من زمن العجائب، وفق تعبيره.

وكانت منصات ووسائل إعلام إيرانية، ومدوّنون، قد انخرطوا ضمن حملة واسعة للترويج بشأن مقتل ضباط إسرائيليين، أبرزهم ضابط يُدعى "هانيرمزي"، وروجت الأمر على أنه حقيقة.

وسخر رواد مواقع التواصل من رواية الحرس الثوري الإيراني، والشخصيات المقربة منه، والتي ادعت مقتل ضباط في الموساد الإسرائيلي خلال الهجوم على أربيل.

وجاء رد الفنان هاني رمزي على الصورة اسم الضابط الشهيد "أبو العربي" وليس هاني رمزي.. أرجو التصحيح".