الدقهلية تنهى استعدادها لاستقبال موسم توريد محصول القمح المحلي

أنهت محافظة الدقهلية استعدادتها لتوريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع.

وقال محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 262 ألفا و878فدانا.

وأشار إلى وجود 34 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر بمراكز ومدن وقرى المحافظة تم تجهيزها لاستقبال الأقماح.

وأشار إلى أن السعة التخزينية لهذه المواقع تصل إلى 265 ألف طن قمح.

وأضاف أن سعر استلام أردب القمح وزن 150 كيلو جرام، وبعد أن تمت الموافقة على إعطاء حافز توريد عن كل أردب 65 جنيها، يبدأ سعر الأردب من 865 جنيها وحتى 885 جنيها، وذلك وفقا لدرجة النظافة والتي تحددها لجان الاستلام بمواقع التسليم تشجيعا للموردين على التوريد.