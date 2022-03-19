بادر جورج بهجوري الفنان العالمي ورسام الكاريكاتير الشهير، برسم الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، وذلك بعد أن وجه له عيسى سؤالًا لبهجوري يسأله فيه عن الشخصيات التي لم يرسمها خلال مسيرته الفنية.

وردّ الفنان الشهير على السؤال قائلًا: "أنا مرسمتش ناس كتير ومرسمتكش"، ثم بادر بسحب الورقة والقلم ليقوم برسم إبراهيم عيسى، الذي عبّر عن سعادته بذلك، وعقّب بالقول: "نشكرك على العطاء الرافع واتشرف انك رسمتني ونفسي تعمل ندوة كل شهر".

وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون قد منحت الفنان جورج بهجوري، جائزة الاستحقاق الكبرى، وذلك في حفل توزيع جوائز الفنون في دورتها الثالثة، في السابع من مارس الجاري، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وجورج عبد المسيح البهجورى من مواليد الأقصر في 13 ديسمبر 1932، وقد درس دبلوم الفنون الجميلة بالقاهرة مرسم بيكار قسم التصوير 1955، مدرسة الفنون الجميلة بباريس مرسم يانكيل - فرنسا 1971، دبلومه فى لوس أنجلوس، كما أنه مارس الرسوم الكاريكاتيرية فى مجلتى روزاليوسف وصباح الخير من 1953حتى 1975- القاهرة.