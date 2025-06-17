برلين تعرض رحلة إجلاء ثانية لمواطنيها من إسرائيل بعد غد الخميس

في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، عرضت الحكومة الألمانية رحلة إجلاء ثانية للمواطنين الألمان الموجودين في إسرائيل عبر الأردن بعد غد الخميس.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الثلاثاء، أن هناك رحلة خاصة أولى عبر مطار عمّان ستتيح لما يصل إلى 180 شخصًا فرصة العودة إلى ألمانيا غدا الأربعاء.

وبحسب المتحدثة، فإن قائمة التأهب للأزمات "إليفاند" التابعة للوزارة تضم حاليا أكثر من 4000 ألماني أفادوا بأنهم موجودون في إسرائيل، وذكر أن عدد المواطنين الألمان الموجودين في إيران والمسجلين على هذه القائمة يبلغ أكثر من 1000 شخص.

وأضافت المتحدثة أن الوضع الأمني المتقلب في كل من إسرائيل وإيران يصعّب حاليًا التخطيط للقيام برحلات برية، وذكرت أنه لهذا السبب تمت دعوة المواطنين الألمان في المنطقتين إلى تقييم إمكانية مغادرتهم برًا على مسؤوليتهم الخاصة، اعتمادًا على ظروفهم الفردية، وتوافر أماكن آمنة، والتعليمات الصادرة عن السلطات الأمنية المحلية.

ويبلغ رسم المشاركة في الرحلة الخاصة 300 يورو للشخص الواحد. ولضمان الحجز المؤكد وتحقيق أقصى استفادة من سعة الرحلة، يُطلب دفع مبلغ مقدم قدره 50 يورو عند الحجز. ونظرًا لوجود تحذير أمني في منطقة البحر قبالة السواحل الإسرائيلية، فإن مغادرة البلاد عبر ميناء حيفا غير ممكنة حاليًا.