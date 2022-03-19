وزير الاقتصاد الألماني: لا يمكن تغطية احتياجات الطاقة من الدول الديمقراطية فقط

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن بلاده لا يمكنها الاعتماد على الدول الديمقراطية فقط لتغطية احتياجاتها من الطاقة مستقبلا.

وقبل توجهه إلى قطر والإمارات، قال نائب المستشار الألماني، أولاف شولتس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، إن " الكثير من دول أوبك إشكالية، غير أن هناك فارقا بين دولة غير ديمقراطية يكون فيه موقف حقوق الإنسان إشكاليا ودولة استبدادية تخوض حربا عدوانية مخالفة للقانون الدولي قبالة بابنا، ولا يمكننا استبعاد كل الدول من التوريدات".

وتوجه هابيك اليوم إلى قطر ومنها سيسافر إلى الإمارات، وتعد هذه الجولة جزءا من الجهود الرامية إلى تقليص اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي بعد الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وهو نفس السبب الذي سافر هابيك لأجله إلى النرويج.

يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، لكن الجزء الأكبر من صادرات قطر من الغاز المسال موجه إلى آسيا. وستتركز محادثات هابيك في الإمارات على الهيدورجين الأخضر.

وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات هابيك عن التعاون مع حكومات غير ديمقراطية تعلقت صراحة بالطاقات المتجددة وذكر أن هناك مصادر إمداد مختلفة بهذا النوع من الطاقة وقال:" إذا تحلينا بالذكاء، فإننا سننوع من وارداتنا المستقبلية من الهيدروجين بشكل فعلي".