قصور الثقافة تواصل احتفالها بذكرى تحرير الأرض في مدينة الطور

يواصل فرع ثقافة جنوب سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافى، فعاليات الاحتفال بالذكرى 33 لاسترداد طابا، ونظم على مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء أمسية فنية خاصة مساء أمس الجمعة، شارك فيها عدد من فرق هيئة قصور الثقافة.

بدأ الحفل بتقديم عدد من التابلوهات الاستعراضية لفرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية منها "صعيدى"، و"دبكة" تدريب الفنانة أمل زكى، أعقبها عرض باقة من الأغانى الوطنية لفرقة السويس للموسيقى العربية، منها "كوكتيل تحيا مصر"، و"أوبريت صوت بلادى" والتى نالت أعجاب الحضور.

وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية، ومنها "رقصة الدبكة" بقيادة الفنان سامح الكاشف، وفاصل غنائي للمطرب غريب مؤمن.

وحضر فعاليات الحفل فوزي همام مستشار محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة قدم الحفل المخرج جمال مهران.