وزير الخارجية العراقي: نؤيد تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنَّ العراق يؤيد تكثيف الجُهُود الدبلوماسيَّة للتوصل إلى حل سياسيّ لانهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير حسين مع السفير البريطانيّ المعتمد لد العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة التحديات.

كما تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، وناقش الجانبان تطورات الحرب الأوكرانيَّة-الروسيَّة، وأكّد الوزيرحسين أنَّ العراق يؤيد إنهاء العمليات العسكريّة، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.

وتطرق الطرفان إلى آخر المُستجدّات السياسيّة في العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة، مؤكدا أنَّ "الحكومة الجديدة يجب أنَّ تنال ثقة مجلس النواب وفقاً للمبادئ الديمقراطيّة والأطر الدستوريّة".