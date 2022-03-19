موسكو: الجيش يجلي 112 روسيا وأجنبيا بينهم أمريكيون من خيرسون إلى القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش الروسي أجلى 112 روسيا وأجنبيا، بينهم مواطنون من أوكرانيا والولايات المتحدة، وأمن نقلهم من منطقة خيرسون إلى شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أنه في اليوم السابق، تم نقل 112 مواطنا من أوزبكستان وصربيا والولايات المتحدة ولبنان وتونس وجورجيا وأوكرانيا وروسيا، من منطقة خيرسون بأوكرانيا إلى جمهورية القرم، وذلك من قبل العسكريين الروس في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأشارت إلى أن الإجلاء تم بناء على طلب السفارات للمساعدة في ضمان الإخلاء الآمن لمواطنيها من أوكرانيا، وكذلك بناء على طلب الأجانب المقدم إلى مكتب القيادة العسكرية الروسية في خيرسون.

وأضاف البيان أن الجنود الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون أمنوا الانتقال لكل من أبدوا رغبتهم في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة على متن حافلات، ثم حرصوا على سلامتهم عند الانتقال إلى الأراضي الروسية.

يذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا، أجلى الجيش الروسي من منطقة خيرسون في أوكرانيا نحو 400 مواطن من دول أجنبية.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية، وفقا للقناة، إنه "خلال انسحاب الجيش الأوكراني فجر جسرا على طريق دونيتسك - ماريوبول السريع، دون تحذير السكان المحليين، الأمر الذي ألحق أضرارا بمنازلهم".