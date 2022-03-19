نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يُظهر تدمير وحدة استطلاع أوكرانية.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق من اليوم، أنّ مقاتلاتها الجوية والطائرات المسيرة دمرت ليلًا 69 منشأة عسكرية و4 أنظمة صواريخ مضادة "إس-300"وواحدة "Buk-M1" ومستودعات أسلحة بواسطة صواريخ كينجال وباسيتون.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان: "في 18 مارس، تم تدمير مستودع كبير تحت الأرض من الصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية باسخدام صواريخ كينجال، كما تم تدمير بواسطة صاروخ باستيون مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في فيليكي دالنيك وفيليكودولينسكو بإقليم أوديسا".

وأشارت إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية التي وصفها بـ"الخاصة"، تم تدمير 196 طائرة بدون طيار و1438 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 145 قاذفة صواريخ متعددة، و556 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 2371 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.