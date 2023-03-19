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تحدث الفنان محمد نور، عن آخر تجاربه الفنية وهو فيلم الحب بتفاصيله، معتبرا أن التمثيل أصعب من الغناء.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "spot light" عبر شاشة "صدى البلد": "أنا سعيد بالفيلم لإنه مختلف ودمه خفيف ولايت وفيه أغاني كتير.. وأنا كان نفسي أعمل فيلم قريب من شخصيتي".

وأضاف أن علاقة صداقة قوية مع المنتج هيثم حسن، حيث فكَّرا سويا في تقديم عمل فني مختلف، من خلال فيلم يكون مليئا بالأغنيات.

وقارن نور بين التمثيل والغناء، قائلا: "التمثيل صعب مش زي الغناء.. اللي يعتبر أسهل وأحلى حاجة"، موضحا أنه حرص على ضخ أغنيات كثيرة في العمل لتقوية العمل الفني.

كما تحدث عن مشاركة المطرب مصطفى قمر (ضيف شرف العمل)، قائلا: "نجم كبير وبحبه.. ولما عرضت عليه إني محتاجه ضيف شرف متأخرش لحظة وأنا من جمهوره".