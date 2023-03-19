مصطفى حسني لطلاب جامعة عين شمس: المسلم الحق عليه القيام بمسئولياته دون أن يُطالَب بها

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ندوة حوارية مع الداعية مصطفى حسني، في إطار زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب، وحرصا من جامعة عين شمس على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة، وذلك تحت رعاية محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وخالد قدري عميد كلية التجارة ومن إعداد حاتم ربيع، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وتنسيق ممدوح عبد العليم رائد الأسرة بكلية التجارة، أحمد خالد، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الداعية مصطفى حسني، هو مثل وقدوة ملهمة خاصة وأنه أحد أبناء وخريجي كلية التجارة جامعة عين شمس، واستطاع أن يغير مسار حياته من العمل في مجال التخصص العلمي ليتجه لمجال الدعوة ويتخصص في دراسة العلوم الشرعية بمعهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف، وأنه كرس من خلال أحاديثه أن الدين الأخلاق وأن ديننا دين التسامح دين مليء بالقيم الحياتية.

فيما أبدى خالد قدري، سعادته بوجود الداعية الكبير مصطفى حسني خريج كليه التجارة، وهو القدوة والمثل لكل خريجي الكلية، كما قدم الشكر لقيادات جامعة عين شمس الداعمة لكل أنشطة الكلية والشكر لأسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس.

وأكد الدكتور حاتم ربيع، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، أن استضافة الداعية الإسلامي الكبير مصطفى حسني، تأتي في ضوء اهتمام الجامعة بوجه عام والأسرة بوجه خاص بالاستفادة من الشخصيات الملهمة والتي تؤثر في وجدان الشباب.

وخلال الندوة تناول الداعية الإسلامي مصطفى حسني، الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم وأن أغلب مشاكل البشر بسبب البشر كما قال الله تعالى "وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرا".

وأضاف أن المسلم الحق عليه أن يقوم بمسئولياته دون أن يُطالَب بها، مؤكدا على مفهوم المسئولية وحق الغير وأهمية الامتنان وأن نحمد الله على كل شيء وألا نكون من الجاحدين.

وأشار إلى مفهوم القناعة وأن يقدم كل منا للآخر ما يحتاجه من وجهه نظره وليس من وجهه النظر الشخصية، فعلى سبيل المثال في علاقة الرجل والمرأة، الرجل يبحث عن الكفاءة والأنثى تبحث عن القبول والأمان.

وأضاف أن الرحمة ولين القلب وحسن الخلق من صفات المسلم، وعلى الإنسان أن يتحلى بهذه الصفات، ليضيء الله طريقه بنور الإيمان.