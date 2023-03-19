القوى العاملة تعلن عن توفير 130 فرصة عمل لذوي الهمم بالقاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 130 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الحركية برواتب مجزية، وذلك للعمل في سلسلة "كارفور"، وشركات أخرى تعمل بمجال الخدمات للعمل في مدينة نصر والعاشر من رمضان والعبور و15 مايو و6 أكتوبر والتجمع وبدر ومصر الجديدة والمعادي والشروق ومدينتي.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري لاستيفاء نسبة 5 % من إجمالي العاملين بها من ذوي القدرات الخاصة، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالي في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي القدرات الخاصة، حيث تم توفير 100 فرصة عمل لذوي الهمم للعمل بشركة (ماف كارفور) للعمل بوظيفة "كاشير"، ومنسق ممرات، وتوفير 30 فرصة عمل لذوي الإعاقة الحركية للعمل في مجال الخدمات على وظائف (محاسبين، وموظفين موارد بشرية).

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، أن التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالدور الرابع في ديوان عام الوزارة والعنوان: 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة، ويشترط في المتقدمين الخبرة، وإجادة اللغة الإنجليزية (إجادة تامة)، وإجادة الحاسب الآلي ms office وعدد ساعات العمل 8 ساعات يومية، ويومين راحة أسبوعية، مع توفير تأمين صحي واجتماعي لوظائف مجال الخدمات.