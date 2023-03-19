 العراق: رئيسا مجلس النواب وتحالف الفتح يناقشان قانوني الانتخابات والموازنة العامة - بوابة الشروق
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العراق: رئيسا مجلس النواب وتحالف الفتح يناقشان قانوني الانتخابات والموازنة العامة

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 3:19 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 3:19 ص

ناقش رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قانوني الانتخابات والموازنة العامة.
وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن الأخير التقى، اليوم السبت، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحث اللقاء الأوضاع السياسية في البلاد، والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش عددا من القوانين المهمة التي سيتم إقرارها، منها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري.

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