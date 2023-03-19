قالت الفنانة أنغام إنها تحب مطرب الراب ويجز، مشيرة إلى أنها لم تستغرق وقتًا في التفكير بشأن مشاركته معها في حفلتها بموسم الرياض.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن ويجز قدم شكلًا موسيقيًا مختلفًا في حفلها للمرة الأولى، مؤكدة أن الخوف في تلك التجارب يكون مهمًا أحيانًا.

وأكملت: «أنا بموت في الشاب القمر ده، خاصة تجربته واللي عمله وقدمه، هو قدم نفسه كشاب ذكي ونِوِر وهو طيب وجميل».

من جانبه، أوضح ويجز أنها المرة الأولى التي يغني فيها وراء أوركسترا بهذا الحجم، معقبًا: «جاي أختبر نفسي وأتعلم، فكرت أهرب أول ما قالوا لي على المكس ده، كلام أنغام على دماغي من فوق وحاجة تضيف لي إني أشتغل معاكي»، بحسب وصفه.

وأكد أن عمله مع أنغام يضيف له الكثير، مؤكدًا أنه لا يعارض تقديم أية مفاهيم جديدة تطرح عليه، لكن بعض تلك الأفكار ليست قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أنه قدم العديد من الحفلات بموسم الرياض، مشيدًا بتعاونه في الحفل مع أنغام والمايسترو هاني فرحات: «كنت خايف لأنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع أوركسترا، وعدد كبير من الآلات، لكن مع تكرار البروفات الأمور ظبطت».