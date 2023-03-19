الإمارات تطلق مشروع وقف المليار وجبة في شهر رمضان المبارك

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، إطلاق مشروع وقف المليار وجبة في شهر رمضان المبارك.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «الإخوة والأخوات، جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل، نطلق هذا العام بإذن الله مشروع (وقف المليار وجبة) في شهر رمضان المبارك».



وأضاف: «هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف؛ صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله».



ونوه أن شخصًا من كل عشرة في العالم يعاني من الجوع، مضيفًا: «واجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي وخاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف، وإطعام الجائع، والوقف خير دائم بإذن الله، وقليل دائم خير من كثير منقطع، وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر».





الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل.. نطلق هذا العام بإذن الله مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك .. هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف .. صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله pic.twitter.com/XjBld59qzR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 19, 2023