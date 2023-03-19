خبير تكنولوجيا معلومات يوضح تفاصيل إطلاق ميتا خدمة اشتراك على غرار تويتر

أطلقت شركة ميتا خدمة الاشتراك الخاصة بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الخدمة التي تسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام بالدفع مقابل التحقق على غرار تويتر.

وأعلنت شركة ميتا في بيان لها، أن خدمة ميتا سوف تمنح المستخدمين الشارة الزرقاء بعد التحقق من حسابتهم باستخدام هوية حكومية، ومن المتوقع أن تكلف الخدمة ما يقارب من 11 دولار و99 سنت شهريًا على الويب.

وقال أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العلامة الزرقاء التي تتواجد بجوار الاسم بمواقع التواصل الاجتماعي، تمنح للمشاهير أو الأفراد الذين تمكنوا من تحقيق إنجاز عظيم، وتناولت الصحف والمواقع أخبارهم.

وأضاف في حوار عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد: «سيو البحث الخاص بهؤلاء الأشخاص على جوجل يجب أن يكون مرتفعًا، أي بمجرد كتابة أسمائهم على جوجل يظهر البحث الخاص بهم».

وأكد «طارق»، أن الخدمة تظل بدون مقابل للأفراد الذين حققوا إنجازات مهمة وتناولت الصحف والمواقع أخبارهم، وكذلك أولئك الذين حصلوا بالفعل على العلامة الزرقاء قبل إتاحة الخدمة مقابل اشتراك.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن شركة ميتا تستهدف إتاحة العلامة الزرقاء للأفراد العاديين وغير المشاهير لكي يتمكن الأفراد العاديون من تأمين حساباتهم، إضافة إلى إمكانية حصولهم لصندوق دعم لهم بأي وقت خلال 24 ساعة بمقابل مادي.

وأشار إلى أن العلامة الزرقاء بجميع المنصات لها شكل واحد ولها أيضًا العديد من المزايا أبرزها الظهور بأولوية حال كتب صاحبها تعليق بأحد المنشورات، ويظهر اسم المستخدم أول اسم حال البحث عنه، إضافة إلى خاصية الحماية الإضافية عن الحسابات العادية.