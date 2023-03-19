وزير المالية الفرنسي: تطبيق قانون المعاشات رغم الاحتجاجات

قال وزير الماليةالفرنسي برونو لو مير، إن فرنسا سوف تمضي في تطبيق نظام المعاشات، على الرغم من الاحتجاجات والتصويت بحجب الثقة المقرر غدا الاثنين.



وقال لو مير في حوار نُشر أمس السبت مع صحيفة باريزيان إنه لن توجد هناك أغلبية في البرلمان لتمرير سحب الثقة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النقابات الفرنسية تنظم احتجاجات، حيث يخرج المتظاهرون للشوارع للاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات، الذي مرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار رئاسي الخميس الماضي.



وقال لو مير "ممثلو الشعب سوف يكون لهم الكلمة بأسلوب سيادي يوم الاثنين" مضيفا" سوف يتعين تطبيق القانون. حرية التظاهر كاملة، ولكن لا يجب التهاون تجاه أي عنف في أي مكان".



ويشار إلى أن في حال الموافقة على سحب الثقة، فإن ذلك من شأنه إبطال مسودة قانون المعاشات، وإجبار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على الاستقالة .



وحين ذاك سوف يتعين على ماكرون تعين حكومة جديدة.