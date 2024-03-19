اليسار المتشدد الأوروبي يسعى لتحقيق مكاسب في الانتخابات الأوروبية المقبلة

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يريد اليسار الأوروبي تحقيق مكاسب في الانتخابات الأوروبية من خلال المطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنقل العام مجانا.

وقال فالتر باير مرشح حزب اليسار النمساوي في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) ووكالات إخبارية أوروبية أخرى في بروكسل "لقد وضعنا برنامجا انتخابيا فريدا لأنه تم كتابته من وجهة نظر الطبقة العاملة والشباب".

وأضاف أن القضايا الرئيسية التي يعتزم اليسار المتشدد التركيز عليها قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو المقبل "هى المصالح الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للشعب الأوروبي".

ووفقا لباير، فإنه من الضروري الاهتمام "بالمصالح الاجتماعية للطبقة العاملة" من أجل مواجهة التطرف اليميني في أوروبا. مع ذلك، لا يجب تجاهل التغير المناخي خلال المعركة من أجل العدالة الاجتماعية.

وقال باير "يجب أن تسير عملية إعادة التنظيم البيئي جنبا إلى جنب مع تقليص الفوارق الاجتماعية".

وأضاف أنه لا يعتقد أيضا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستكون قادرة على تطبيق هذه القيم والاستراتيجيات.

ولذلك استبعد احتمالية دعم اليسار لفون دير لاين في الانتخابات الأوروبية.

وتسعى فون دير لاين للفوز بفترة رئاسة ثانية للمفوضية الأوروبية بعد الانتخابات المقررة هذا الصيف، والتي تحتاج فيها لأصوات الأغلبية في البرلمان الأوروبي من أجل الفوز.