تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل "أشغال شقة" بمشهد يجمع دكتور حمدي "هشام ماجد" ومديره وعربي "مصطفى غريب" وهم يفلون أكثر من شخص، ودكتور حمدي يقول لمديره ولمساعده أن ما يفعلونه لن يفيد في القضية، المفترض تفلية المجني عليه، ومديره يرد عليه أن المجني عليه "مش مقمل".

وتأتي والدة دكتور حمدي "شيرين" إليه، وتحاول الخادمة الجديدة هناء "نهى عابدين" أن تخلع جزمتها خارج الشقة ولكن والدته ترفض وتغضب، وتغضب هناء لعدم التزامهم بتعليمات النظافة والأمان التي تضعها، وحمدي وياسمين "أسماء جلال" يقنعوها بعد أن زاد مرتبها مرتين ونصف.

وفي مشهد آخر نكتشف أن ياسمين مصابة بالقمل في شعرها، ويحاول حمدي وهناء أن يستخدموا المكنسة لسحب القمل من شعرها، ويفشلا في ذلك، ويصاب دكتور حمدي، ويقررا الاثنين حلق شعرهما تماما وارتداء باركة للتخلص من القمل.

يعرض مسلسل "أشغال شقة" على قنوات mbc مصر، ومنصة شاهد، وتدور أحداث العمل داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبًا شرعيًّا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

العمل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، عبد المنعم رياض، ومن تأليف شيرين دياب، ويشاركها التأليف مخرج العمل خالد دياب.