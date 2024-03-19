انهيار جزئي بعقار قديم في منطقة كامبشزار وسط الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق، كائن في 26 شارع طيبة، منطقة كامب شيزار، التابعة لنطاق وسط الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، وذلك دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي شرطة النجدة، والحماية المدنية، وغرفة عمليات حي وسط، حول بلاغًا من الأهالي بانهيار أجزاء داخلية خاصة بالمطابخ والحمامات من عقار قديم، مما أدى إلى تصدعه.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، ووحدة الإزالة والتدخل السريع، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، إلى موقع البلاغ، جرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين.

وأظهرت المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم، وأن ساكنيه اتهموا مالكه بالتلاعب في بنيته التحتية، وأنهم سبق وتقدموا بشكاوى ضده قبل أسبوعين لحي وسط، طالبوا مسئوليه بتشكيل لجنة لمعاينة الشروخ والتصدعات بالعقار المتصدع.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لاعمال شؤونها.