دول الخليج والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية التحرك الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست والاتحاد الأوروبي على أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن " الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بحث في العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي انريكي مورا، سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة".

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتضمن العلاقات الثنائية الخليجية الأوروبية، في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما فيها مسار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنجن".

كما بحث الجانبان الخليجي والاوروبي "عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأحداث والتداعيات الخطيرة في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أعلن في الحادي عشر من الشهر الحالي عن مفاوضات سيجريها في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، لإعفاء مواطني الخليج من تأشيرة "شنجن".

وقال البديوي، في حوار مع برنامج "مخيال رمضان" على القناة الأولى السعودية، إن "دول الخليج تملك ملفا قويا للحصول على الإعفاء، وسنحتفل هذا العام بالحصول عليه"، مشيرا إلى أن بريطانيا اتخذت هذه الخطوة، وأصبح المواطن الخليجي معفى من استخراج تأشيرتها. ولفت إلى أن قمة الدوحة الـ44، في قطر، أقرت في ديسمبر الماضي التأشيرة الخليجية الموحدة، التي تسمح للزوار بدخول الدول الست.