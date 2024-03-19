المركزي الصيني يضخ 5 مليارات يوان في النظام المصرفي

بعد أن ضخ أمس 10 مليارات يوان (41ر1 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% ، ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء 5 مليارات يوان (4ر704 مليون دولار) عبر نفس الآلية.

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني تراجعا كبيرا أمام الدولار. وانخفضت قيمة اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 42 بيب صيني ليسجل 0985ر7 يوان للدولار، مقابل 0943ر7 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.