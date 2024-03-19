10 آلاف مواطن بالإسماعيلية يستفيدون من مبادرة 100 مليون صحة خلال الأسبوع الأول من رمضان

قدمت مديرية الصحة بالإسماعيلية،

خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحه لنحو 10 آلاف مواطن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية، تكثيف العمل في حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال فرق مبادرة 100 مليون صحة التي تواصل انتشارها يوميا أمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والأندية، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط والسكر والاعتلال الكلوي" من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعي، والتوعية بمبادرات صحة المرأة وصحة الأم والجنين بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكوميه صباحا.

وأضاف حطب، أن المبادرة قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ5953 مواطنا، وصحة المرأة 4291، وصحة الأم والجنين 180، وسمعيات 508، واستمرار حملة طرق الأبواب والتي تقدم خدمات 100 مليون صحة داخل المنازل؛ للاستفادة بخدمات المبادرة لكبار السن وغير القادرين على الحركة طوال شهر رمضان في جميع مدن ومراكز المحافظة.