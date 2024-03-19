حرب غزة: استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على رفح

قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن 20 فلسطينيا استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط القطاع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وأفاد المسؤولون بأن 14 شخصا استشهدوا وأصيب عشرات في ضربات أصابت عدة منازل بمدينة رفح في جنوب غزة بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وأضافوا أن ستة آخرين استشهدوا في ضربة جوية على منزل بمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح، وهي بلدة تقع في وسط القطاع على بعد حوالي 14 كيلومترا جنوبي مدينة غزة، اختلطت أصوات الانفجارات مع الرعد، وزادت الأمطار من بؤس الأسر النازحة في المخيمات.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 31726، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وبيّنت هذه المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.