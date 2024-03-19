رونالدو يغيب عن ودية السويد

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يغيب كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، عن مواجهة السويد الودية في فترة التوقف بمارس الجاري، بقرار من المدير الفني حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، قرر الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة روبرتو مارتينيز إعفاء القائد كريستيانو رونالدو و7 لاعبين آخرين من خوض مباراة السويد الودية.

أوضحت الصحيفة أن منتخب البرتغال قرر إعفاء كريستيانو رونالدو وديوجو دالوت وجواو كانسيلو ودانيلو بيريرا وأوتافيو وروبن نيفيز وفيتينيا وجواو فيليكس من المشاركة في ودية السويد يوم الخميس.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره السويد وديا يوم الخميس، على أن يلاقي سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد منتخب البرتغال للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال أنهى التصفيات بالعلامة الكاملة، 10 انتصارات في 10 مباريات.