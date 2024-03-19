وزير الدفاع الألماني يعلن اعتزام بلاده منح أوكرانيا عشرة آلاف قذيفة مدفعية

تعتزم ألمانيا تقديم المزيد من شحنات الذخيرة لأوكرانيا على المدى القصير لتعزيز الدفاع الأوكراني في مواجهة الهجوم الروسي.

وخلال اجتماع ما يُعرف بـ"مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا"، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في قاعدة رامشتاين غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء إن بلاده ستوفر لأوكرانيا عشرة آلاف قذيفة مدفعية من مخزونات الجيش الألماني.

وإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم 100 مركبة مصفحة للمشاة و100 مركبة نقل كجزء من حزمة مساعدة جديدة. ووفقا للوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، تبلغ قيمة الحزمة الإجمالية حوالي 500 مليون يورو، مما يعني أن قيمة الدعم لأوكرانيا ستصل في هذا العام إلى 7 مليارات يورو.

ويتضمن هذا المبلغ أيضا الأموال التي ستقدمها ألمانيا لمبادرة التسليح التشيكية، مما سيتيح شراء 180 ألف قطعة من الذخيرة المدفعية، بالإضافة إلى ذلك، تعتزم ألمانيا طلب مئة ألف قطعة من الذخيرة داخل ألمانيا. يعد هذان العنصران من قبيل المساعدة متوسطة وطويلة الأمد.