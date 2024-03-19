لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الدولة نجحت في ضخ استثمارات كبيرة ستغير وجة الحياة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن الدولة المصرية نجحت في ضخ استثمارات كبيرة خلال المرحلة الحالية سواء في رأس الحكمة أو غيرها من الاستثمارات التي ستغير وجه الحياة في مصر، مما يؤكد وعي القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة في الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة استراتيجية هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، بضرورة موافاة اللجنة بنسب الإشغال بالمناطق التكنولوجية بأسيوط وبني سويف والسادات وبرج العرب والصناعات اللي تم تنفيذها والتيسيرات التي تم منحها للشباب، والتيسيرات الممنوحة للمستثمر.

وشددت اللجنة على ضرورة إخطارها بما يتم من مبادرات وملتقي توظيفي للشباب؛ استكمالا لأطر التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأكد مسئولو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سياسة التعهيد حققت على نتائج مبهرة خلال العام الماضي 2023 نتائج استراتيجية صناعة التعهيد حتى عام 2023 حيث وفرت 24 ألف فرصة عمل في مختلف الشركات التي تعمل بالمناطق التكنولوجية من خلال 74 شركة ومستهدف تحقيق 60 ألف فرصة عمل من خلال الشركات في المرحلة القادمة.

وأشاروا إلى التحقق من هذه الوظائف ببيانات من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من ملتقي التوظيف التي سيتم إخطار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها في إطار التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.