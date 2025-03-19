بماذا وجه نتنياهو قاعدة وحدة المستعربين في الضفة الغربية؟

نتنياهو يزور قاعدة المستعربين في الضفة الغربية



زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قاعدة وحدة المستعربين في الضفة الغربية.

واستمع خلال زيارته من قائد الوحدة إلى لمحة عامة عن النشاط العملياتي الواسع الذي قامت به الوحدة منذ اندلاع الحرب.

وقال نتنياهو: "أنا هنا أزور وحدة المستعربين في الضفة، وهذا مهم بشكل خاص في هذا الوقت، بينما نخوض حرباً شرسة ضد حماس في قطاع غزة، فإننا ندرك إمكانية نشوء جبهة أكبر وأقوى هنا في الضفة الغربية".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "أنا هنا في وحدة المستعربين في الضفة الغربية، هذه هي رأس الحربة لدينا. تخترقون العمق، تخرجون العدو الإرهابي عن توازنه (على حد تعبيره)، وتتعاملون معه. أنتم تقومون بعمل مقدّس من أجل دولة إسرائيل".

وأضاف "هذاه العمليات مهمة في كل الأوقات، لكنه أكثر أهمية في هذه الفترة. بينما نخوض حربًا عنيفة ضد حماس في قطاع غزة، نحن على دراية بإمكانية فتح جبهة أكبر وأكثر كثافة وقوة في الضفة الغربية".

وتابع: "لذلك، فإن عمل وحدة المستعربين، وحرس الحدود، وشرطة إسرائيل، والجيش، والتنسيق بين هذه القوات مع وحداتنا الخاصة، يحقق نتائج هائلة لأمن مواطني إسرائيل".