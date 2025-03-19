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علق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على انضمام الثنائي محمد عبدالمنعم ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون على الترتيب ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانضم أمس الأول محمد عبدالمنعم مدافع فريق نيس الفرنسي لمعسكر منتخب الفراعنة، كما انضم أمس مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

ووضع حساب الدوري الفرنسي باللغة العربية صورة اللاعبين وعلق عليها كاتبًا: «العتاولة وصلوا» مع وضع إيموشن علم مصر ووجه ضاحك.

ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية في تشكيلة العميد حسام حسن لمنتخب مصر، كما يقدم كل منهما أداء لافتا رفقة فريقه في منافسات الليجا 1 الفرنسية.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة إثيوبيا المقررة يوم الجمعة المقبل.