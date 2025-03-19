إيبوكا يقود هجوم المصري أمام زد في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدي بقيادة أنيس بو جلبان عن تشكيل فريقه لملاقاة زد بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء على ستاد السويس الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

محمود جاد، كريم العراقي وباهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، أحمد علي عامر، ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من.. محمود حمدى، حمادة هلال، حسن علي، محمد مخلوف، حسين فيصل، أحمد القرموطي، خالد الغندور، أحمد فؤاد، بابا بادجي.